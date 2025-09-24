В Пермском крае мужчину осудили за кредит на имя погибшего бойца СВО

В Пермском крае зафиксирован случай оформления кредита на участника СВО уже после его гибели. Информацию об этом распространило издание Udm-info.

37-летний мужчина получил доступ к личной информации военнослужащего. Воспользовавшись этим, он удаленно оформил кредитные соглашения от имени бойца, получив в свое распоряжение 350 тыс. руб. Эти средства были использованы им по своему усмотрению.

После выявления преступления и проведения предварительного следствия материалы дела были направлены в судебные органы. Действия злоумышленника были расценены как мошенничество в особо крупном размере. В итоге, преступник был приговорен к одному году лишения свободы условно, с испытательным сроком в один год.

Ранее сообщалось, что СК отследил новые эпизоды мошенничества у заключавших браки с бойцами СВО.