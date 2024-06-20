В Пермском крае проверят семью, выгуливающую ребенка с синдромом Дауна на веревке

Минсоцразвития Пермского края внепланово устроит проверку семьи, попавшей в скандал из-за публикации видео. На нем женщина вела ребенка, предположительно, с особенностями развития, на веревке. Об этом сообщает Properm.ru .

В ведомстве пояснили, что ситуацию взяли на особый контроль. Был организован межведомственный выезд в семью, проведут комиссию, дадут оценку действиям матери. Там также отметили, что пока проверка длится, семье оказывает вся необходимая помощь и психологическая поддержка. Итоги разбирательств будут известны со дня на день.

Отметим, что издание 59.ru ссылаясь на слова самой матери отмечало, что были использованы детские вожжи: у ребенка синдром Дауна и переходный возраст, он тяжел на подъем и его трудно удержать рядом.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске по неизвестной причине умерла девочка. Под подозрение попали друзья семьи и конфеты.