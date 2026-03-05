В Пермском крае россиянин выжил после девяти дней в холодном сугробе

Министерство здравоохранения Пермского края подтвердило редчайший случай выживания в суровых условиях, сообщило РИА Новости. 67-летний турист из Уфы провел девять дней в снегу в лесах Пермского края.

Мужчину обнаружили 1 марта и экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии с сильным обморожением. В Минздраве случай назвали исключительным и взяли под личный контроль все меры по спасению россиянина.

Сейчас пострадавший находится в краевой клинической больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное. Медики делают все возможное, чтобы минимизировать последствия длительного переохлаждения, а правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминском городском округе Московской области погибла пенсионерка, которая пыталась вызволить мужа из сугроба.