В Пермском крае введены в эксплуатацию два новых объекта по обработке твердых коммунальных отходов

Их совокупная мощность 55 тысяч тонн в год. На комплексах установлено оборудование отечественного производства, поставщиками которого выступили ООО «Ржевмаш» и ООО «ТД-Эверест».

В общей сложности, на создание данных объектов было направлено более 150 миллионов рублей инвестиций. Проекты реализованы компаниями ООО «Торговый дом „Ресурс Групп“» (комплекс сортировки отходов производительностью 40 тысяч тонн в Кунгурском районе) и ООО «Эко-Альянс» (линия сортировки на 15 тысяч тонн в Губахинском районе). Финансирование осуществлялось за счет внебюджетных источников.

После завершения процедуры лицензирования планируется принимать ТКО не только с территорий, где расположены сортировочные линии, но и из близлежащих районов, таких как Александровский, Кизеловский, Березовский, Кишертский, Ординский, Суксунский, Октябрьский и Уинский районы Пермского края.

По словам заместителя генерального директора ППК РЭО Евгения Карелова, мощности по переработке ТКО, введенные в действие в Пермском крае в рамках федеральных проектов «Комплексная система обращения с ТКО» и «Экономика замкнутого цикла», теперь составляют 425 тысяч тонн ежегодно. Он также добавил, что регион продолжает планомерное наращивание мощностей и совершенствование системы обращения с ТКО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.