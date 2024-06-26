В пермскую больницу доставили пострадавших от вспышки метана в шахте «Уралкалия»

Две мужчин, получивших ожоги и травмы на горном предприятии в Соликамске, получат помощь в больнице им. Гринберга. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на пресс-службу Минздрава Прикамья.

Соликамские врачи смогли стабилизировать состояние пострадавших из шахты мужчин. После этого специалисты приняли решение об эвакуации горняков в Пермь. В больнице им. Гринберга в ожоговом отделении уже готовы к приему пациентов.

Глава Минздрава региона сообщала о состоянии пострадавших. Их двое: одни в средней степени тяжести, второй — в тяжелой форме.

Напомним, в ночь на 26 июня на руднике «Уралкалия» случилось ЧП — вспышка метана. Двое сотрудников получили термические ожоги и были госпитализированы. Больше никто не пострадал, жертв нет.

Было возбуждено уголовное дело по 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Ранее сообщалось, что рабочий погиб после обвала на шахте «Северопесчанская» на Урале