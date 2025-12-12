В Петербург вернулся мобильный интернет после двухдневного отсутствия

У абонентов крупных операторов связи, включая МТС, «Билайн», Tele2 и Т-Мобайл, снова начали нормально загружаться сайты и приложения, в том числе те, что не входят в так называемый белый список.

Сервис отслеживания доступности онлайн-сервисов Downdetector зафиксировал новый всплеск жалоб на отсутствие связи с 5:00 по местному времени в среду, 10 декабря.

Комитет по информации и связи Санкт-Петербурга в качестве возможной причины инцидента сообщил о вероятных атаках БПЛА. По данным ведомства, вышки могут принудительно отключать или глушить сигнал в целях безопасности.

Ранее стало известно, что перебои с Сетью вызывают у россиян больше тревоги, чем запрет алкоголя.