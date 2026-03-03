В Петербурге 3 марта ожидается небольшой снег и плюсовая температура

Вторник, 3 марта, в Санкт-Петербурге будет облачным с прояснениями. Такой прогноз дали синоптики «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (УГМС), сообщил «Деловой Петербургу». К концу дня ожидается небольшой снег, местами возможен мокрый снег.

Направление ветра — юго-западное и южное. Его скорость — 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс одного градуса. На дорогах вероятна гололедица — водителей просят быть особенно осторожными и соблюдать скоростной режим.

Атмосферное давление во второй половине дня начнет понижаться. Жителям города, чувствительным к перепадам давления, стоит заранее позаботиться о самочувствии.

В Ленинградской области 3 марта будет чуть теплее — столбики термометров покажут до плюс двух градусов. В остальном прогноз схож с петербургским: облачно, местами снег и гололедица.

