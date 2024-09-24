В Петербурге годовалая девочка попала реанимацию после лечения ОРВИ
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Годовалая жительница Петербурга попала в реанимацию после лечения ОРВИ, сообщает «Фонтанка».
Малышка болела несколько недель. Участковый педиатр выписал ей лекарство с антибиотиком. Но, предположительно, мать колола дочери другой препарат.
21 сентября у девочки начались судороги.
Мать вызвала скорую помощь. Оказалось, что у девочки анафилактический шок.
Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пациенту поместили в отделение реанимации.
Ранее сообщалось о том, что токсиколог Кутушов дал советы при отравлении химикатами.