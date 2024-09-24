В Петербурге годовалая девочка попала реанимацию после лечения ОРВИ

Годовалая жительница Петербурга попала в реанимацию после лечения ОРВИ, сообщает «Фонтанка».

Малышка болела несколько недель. Участковый педиатр выписал ей лекарство с антибиотиком. Но, предположительно, мать колола дочери другой препарат.

21 сентября у девочки начались судороги.

Мать вызвала скорую помощь. Оказалось, что у девочки анафилактический шок.

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Пациенту поместили в отделение реанимации.

Ранее сообщалось о том, что токсиколог Кутушов дал советы при отравлении химикатами.