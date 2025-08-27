В Петербурге голая женщина напугала подростков и попала на видео

В Санкт-Петербурге женщина прогулялась по улице в обнаженном виде, вызвав испуг у группы подростков. Инцидент попал на видео, которое опубликовал телеграм-канал «Mash на Мойке».

На кадрах видно, как голая женщина проходит мимо компании старшеклассников. Некоторые молодые люди отворачиваются, а другие снимают происходящее на мобильные устройства.

По информации «Mash на Мойке», ни один из подростков не подошел к женщине, чтобы поинтересоваться ее состоянием или узнать причины такого поведения.

Ранее сообщалось, что в Дагестане засняли оголившуюся у мечети девушку в состоянии опьянени.