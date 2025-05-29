В Петербурге горит старейший завод радиоэлектроники «Авангард»

В Калининском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на территории старейшего завода радиоэлектроники «Авангард». По предварительным данным, перед началом пожара были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. Об этом со ссылкой на очевидцев передает SHOT.

По информации, полученной от жителей, в начале первого часа ночи на Кондратьевском проспекте произошло возгорание в здании. В настоящее время над местом происшествия виден густой столб черного дыма, а в воздухе ощущается сильный запах гари.

К месту происшествия направляются экстренные службы. Пожару присвоен второй ранг сложности. Движение транспорта в районе происшествия перекрыто. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Сети появилось видео пожара. На кадрах видно как дым поднимается до небес.

«Авангард» — это одно из самых старых предприятий, которое занимается производством радиоэлектроники, микросхем и различных устройств. Завод был создан еще в 1948 году.

Ранее сообщалось о взрыве во дворе жилого дома в Ставрополе. Предварительно, неизвестный взорвал гранату, минимум 2 человека пострадали, могут быть погибшие.