В Петербурге химик с татуировкой радиации жестоко убил свою девушку и растворил останки в кислоте
Фото: [пресс-служба МВД]
Мужчина набросился на свою пассию с ножом в порыве ярости. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. Затем он расчленил тело 21-летней возлюбленной.
После этого убийца связался со своей бывшей женой и сознался в содеянном. Он рассказал, что слил кровь жертвы в ванну и залил остатки ее тела кислотой в бочке, чтобы полностью расщепить останки. Испуганная женщина сообщила об этом в полицию.
Подозреваемого задержали спустя несколько часов в аэропорту Калининграда. Бочку с растворенным телом девушки он оставил в своем автомобиле в Петербурге. В квартире также была обнаружена канистра с перекисью водорода.
Преступление совершил 36-летний Михаил. Известно, что он занимается ремонтом оборудования и увлекается химией. Как выяснилось, у мужчины есть татуировка со знаком радиационной опасности, а в одном из своих видеороликов он пошутил: «Могу копать, могу закопать».
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