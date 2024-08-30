В Петербурге и Москве активизировались туристические мошенники

Читатели KP.RU рассказали схожие истории про мошенников, которые «до смерти» пугают туристов в Москве и Санкт-Петербурге. При этом схемы построены таким образом, чтобы аферистов было невозможно привлечь к ответственности.

Так, Татьяна рассказала, что уже десятилетиями проживает в столице Дании, а в Москву приезжает в гости. Как и многие туристы она завороженно смотрит на Арбат, Кремль, парк Зарядье и многие другие места. Неожиданно к ней подошел мужчина с брошюрами и стал заговаривать зубы. Отметил, какой хороший день, поздравил Татьяну с именинами, а после предложил послать письмо в Иерусалим. Показал, где можно передать пожелания, хотя сам следом не пошел.

«Захожу, в комнате несколько столов с лавками. За одним сидит женщина в черных монашеских одеяниях. Более никого. Она показала мне куда присесть записки писать. Получилось, что я села к ней спиной. Когда через пару минут встала и повернулась к «монашке», очень удивилась, что все столы заняты, кроме меня и «монашки» тут еще человека 4. Поразительно, что я не слышала, как они вообще зашли, ведь они должны были тоже разговаривать с этой «монашкой». А для меня они как будто из стены вышли», — вспоминает Татьяна.

Атмосфера была гнетущей и настолько странной, что Татьяна поспешила уйти. Однако ее остановили и попросили заплатить за передачу писем в Иерусалим три тысячи рублей. При этом девушка точно понимала, что это развод, но от страха решила все же бросить деньги и уйти. И в этом заключается суть обмана: средства туристы оставляют добровольно. Следовательно, ничего будто не произошло и наказывать некого.

Об аналогичных случаях рассказали и в Санкт-Петербурге. Похожие схемы с записками в святой Иерусалим пытаются проворачивать и там, если верить историям людей.

Ранее сообщалось, что зампред комитета ТПП Фомин отдал мошенникам 30 млн рублей.