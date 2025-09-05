В Петербурге мачеха не смогла взять опеку над дочерью пропавшего бойца СВО

В Северной столице дочь участника специальной военной операции (СВО), числящегося пропавшим без вести, оказалась в приюте, несмотря на наличие живых родственников, сообщила «Фонтанка».

Согласно информации издания, мать девочки была лишена родительских прав. Ее отец до отправки на фронт вступил в брак. После этого они стали жить одной семьей в квартире в Санкт-Петербурге.

С ноября 2024 года военнослужащий прекратил общение. Его сестра и мать, проживающие в Москве, пригласили внучку и племянницу на время каникул. Под занавес отдыха девочка сообщила родственницам, что мачеха плохо с ней обращается и применяет физическую силу. Однако следов побоев на теле ребенка женщины не заметили.

Жена военного подтвердила, что иногда наказывала падчерицу шлепками за провинности. По словам женщины, под ее присмотром девочка придерживалась распорядка дня: гуляла, хорошо училась и не злоупотребляла гаджетами. Она считает, что, погостив у родных мужа, ребенок почувствовал вседозволенность.

В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге пояснили, что ни мачеха, ни бабушка с тетей пока не могут оформить опеку над девочкой. Это обусловлено тем, что ее отец считается пропавшим на спецоперации. Пока мужчина не вернется или не будет признан умершим, родственники не имеют возможности юридически бороться за опекунство.

В настоящее время девочка находится в социальном центре поддержки семьи и детства «Аист».

