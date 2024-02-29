В Петербурге нашли мумию мужчины

В Санкт-Петербурге в одной из квартир обнаружили мумию мужчины, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Тело нашли сотрудники коммунальных служб в одной из квартир Пушкинского района, расположенной на улице Красной Звезды.

Источник отметил, что мужчина умер несколько лет назад. Установлено, что он родился в 1950-м году. Информации от правоохранительных органов по этой ситуации пока нет.

По данным РЕН ТВ, мужчина умер семь лет назад. Соседи не почувствовали странный запах за это время, поскольку двери и окна в квартире были крепко закрыты.

Вскрывать дверь пришлось сотрудникам МЧС, которых вызвали жильцы многоквартирного дома.

Ранее в подмосковном Щелково обнаружили тело сидевшей на унитазе пенсионерки. Эксперты считают, что мумия женщины в таком положении находилась около двух лет.

Мы сообщали, что во Волгограде на складе с пиломатериалами произошел пожар. В тушении огня принимали участие 42 сотрудника МЧС.