В Волгограде на складе с пиломатериалами произошел пожар

Пожар произошел на складе с пиломатериалами в Волгограде, сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Пожарные потушили огонь, распространившийся на одной тысяче квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило около 02:10. Огонь зафиксировали на складе в Советском районе города.

Склад представляет собой одноэтажное помещение. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации огня на место происшествия прибыли 42 специалиста и 16 единиц спецтехники.

25 февраля МЧС сообщило, что в Волгограде на строительном рынке произошел пожар. Огонь распространился на площадь 920 метров квадратных. Пожарные использовали для тушения огня 11 единиц спецтехники.

Мы также сообщали, что в Кемеровской области произошел крупный пожар на горнолыжном курорте Шерегеш. Инцидент произошел 28 февраля. Всего в тушении огня были задействованы 16 человек и 4 единицы спецтехники.

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