В Петербурге нейросеть начнет вызывать Росгвардию

Санкт-Петербург стал пилотным городом, где нейросеть начала автоматически вызывать наряды Росгвардии для охраны детских и спортивных площадок. Искусственный интеллект анализирует обстановку и без участия человека отправляет сигнал тревоги. Об этом сообщает РБК.

Новая система работает на базе Городского мониторингового центра, где нейросеть в режиме реального времени обрабатывает видео- и аудиопотоки с камер «Безопасного города». Алгоритмы настроены на распознавание конкретных признаков угрозы, таких как акты хулиганства или агрессивное поведение. Как только система фиксирует нарушение, она самостоятельно формирует и направляет вызов на ближайший экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. По заявлению ведомства, это позволяет сократить время реагирования до нескольких минут, исключив задержки, связанные с диспетчерами-людьми. Петербургский опыт станет моделью для возможного внедрения аналогичных технологий в других крупных городах страны, что знаменует новый этап в использовании искусственного интеллекта для обеспечения публичной безопасности.

