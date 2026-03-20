В Петербурге немецкий дипломат сбил курьера и уехал

В Санкт-Петербурге сотрудник генерального консульства Германии Денис Хофманн, управляя автомобилем с дипломатическими номерами, сбил курьера. Об этом сообщил интернет-портал 78.ru.

Отмечается, что ДТП произошло еще 2 марта при выезде из закрытого паркинга. На кадрах, которые зафиксировали камеры видеонаблюдения, видно, как курьер, который ехал перпендикулярно выезжающей машине, перелетает через капот.

Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга и травмой колена. Молодой человек рассказал, что двигался со скоростью 20-25 километров в час, соблюдая дистанцию от припаркованных машин. По его словам, дипломат вышел из машины, подошел к нему, а затем уехал.

По факту происшествия возбуждено административное дело. Однако 16 марта Хофманн не явился в суд, сославшись на дипломатический иммунитет. В его обязанности входит юридическая защита немецких граждан, находящихся в Петербурге. Разбирательство продолжается.

