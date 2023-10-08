В Петербурге ночью выпал первый снег

Как рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, минувшая ночь в Санкт-Петербурге выдалась самой холодной с начала осени.

По словам синоптика, столбики термометров в Санкт-Петербурге в ночь на воскресенье, 8 октября, опустились до всего +0,7°C. Леус также выложил в сеть ролик, где на улицах города лежит снег.

«Прошедшая ночь в Северной столице стала самой холодной с начала осени. До этого в лидерах было 6 октября, тогда минимум составил +3°C», – написал специалист в своем аккаунте в соцсетях.

Леус предупредил, что ночь на вторник на наступающей неделе, согласно предварит ельным прогнозам, станет еще более холодной, а общий температурный фон будет на 2–3°C ниже климатической нормы, подытожил специалист.

Ранее синоптик Вильфанд посулил москвичам и жителям Подмосковья аномальное потепление на следующей неделе.