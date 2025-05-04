В Петербурге подожгли дверь квартиры сооснователя Versus Battle

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по региону, за свои действия злоумышленник получил вознаграждение в размере 500 долларов.

На Социалистической улице в Санкт-Петербурге произошло возгорание двери квартиры, принадлежащей частному предпринимателю. По подозрению в совершении поджога был задержан местный житель.

Полиция не предоставляет информацию о владельце квартиры, но источник в оперативных службах сообщил, что это Ян Окатов, известный как один из основателей проекта Versus Battle — соревнования между рэперами.

«Сотрудниками Центра „Э“ ГУ МВД России был установлен и задержан 20-летний петербуржец… который, исполняя заказ, полученный через мессенджер за обещанное денежное вознаграждение в 500 долларов, совершил поджог двери квартиры», — указано в заявлении пресс-службы МВД.

В правоохранительные органы поступило сообщение от 33-летнего мужчины о том, что он обнаружил следы поджога на входной двери своей квартиры. В результате инцидента никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Ранее сообщалось, что в индийской Калькутте минимум 14 человек погибли при пожаре в отеле.