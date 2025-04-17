Открытие первого в мире винного города Белый мыс перенесли

В России еще в 2025 году появится первый в мире винный город. Он будет носить название Белый мыс, населенный пункт будет располагаться неподалеку от Геленджика. Об этом сообщил Дмитрий Левицкий, известный ресторатор и руководитель проекта по созданию города. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению Левицкого, сначала планировалось открывать город по частям. Первая очередь в виде винотеки должна была быть запущена уже в марте. Позже планы были пересмотрены. Вынесено решение, что несколько очередей будут запущены одновременно в конце 2025 года.

«Мы строим Белый мыс в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно», — указал он.

Эксперт добавил, что подобного проекта не было запущено ранее нигде в мире. С Белым мысом сопоставим винный центр в Бордо, но французский аналог в несколько раз меньше по площади своего российского собрата.

Ранее сообщалось, что северокорейский лидер Ким Чен Ын поучаствовал в торжественном мероприятии по вводу в строй многоэтажных жилых домов на севере Пхеньяна. Председатель государственных дел Северной Кореи пообщался с теми, кому предстоит заселиться в эти дома: пенсионерами, педагогами, рабочими и их семьями.