В Петербурге раскрыли убийство год спустя: полиция задержали жестокого маньяка

В Санкт-Петербурге раскрыли преступление, которое произошло год назад, сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве молодого человека в феврале 2025 года.

Трагедия произошла в районе Шушар. Тело пострадавшего нашли под окнами многоэтажного дома. Перед гибелью парень познакомился с подозреваемым и добровольно пошел к нему в гости.

Как выяснилось, перед смертью жертва успела отправить сообщения матери и другу. В них он просил вызвать полицию и сообщал, что находится в квартире у человека, которого хочет «сдать правоохранителям». Однако спасти его не удалось.

Задержанному предъявили обвинение по статье об убийстве. Сейчас следователи проверяют его на причастность к другим тяжким преступлениям, в том числе к сексуальному насилию над детьми.

По данным местных жителей, после той расправы мужчина продолжал заманивать к себе людей под разными предлогами. Семья и друзья погибшего все это время знали имя предполагаемого убийцы и надеялись на справедливость.

