В Петербурге расследуют подмену тел и незаконные вскрытия в учебном центре

В Санкт-Петербурге разгорелся скандал вокруг патологоанатомического отделения Александровской больницы. Заведующий отделением Андрей Кавецкий оказался в центре уголовного дела о взятках за вывоз частей тел умерших.

Как выяснили следователи, деньги ему передавал представитель учебного центра Anabioss Станислав Маслов. Взамен тот получал возможность забирать останки, которые потом использовали якобы в научных целях. Но, как оказалось, все происходило далеко за рамками закона.

Как отмечает издание «РосБалта», использование тел умерших для науки — практика старая как мир. В России ее начал внедрять еще Петр Первый. В Западной Европе, кстати, некоторое время расхищение трупов вообще было криминальным бизнесом.

Сегодня все это регулируется Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан». Но в случае с Александровской больницей о соблюдении закона речи не шло.

По версии следствия, Кавецкий за взятки давал возможность вывозить останки одиноких людей, у которых не было родственников. При этом в учебном центре Anabioss не оформляли необходимые документы на вскрытия.

Более того, практиковалась подмена тел. Это уже попадает под ст. 244 УК — надругательство над телами умерших. И если это подтвердится, фигурантам грозит новое обвинение.

Сейчас Кавецкий и Маслов заключены под стражу. Они пробудут в СИЗО как минимум до 4 апреля. Адвокаты, скорее всего, будут пытаться оспорить меру пресечения, но пока следствие настроено решительно.

