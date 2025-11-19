В Петербурге разрешат звон колоколов по утрам

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении поправки, позволяющие религиозным организациям проводить обряды с 8:00 до 12:00 по выходным и праздникам без штрафов. Об этом сообщил автор инициативы Павел Крупник, передает РБК .

Поправки устраняют разницу в режимах тишины: в будни ограничение действует с 22:00 до 8:00, а по выходным — до 12:00. Из-за этого храмы могли получать штрафы до ₽200 тыс. за звон колоколов утром, указали инициаторы законопроекта.

Многие религиозные сооружения расположены возле жилых домов и вызывают жалобы на шум, подтвердил Крупник. Он подчеркнул, что звон кратковременный и несопоставим по громкости с ремонтом или стройкой. Он заявил, что поправки направлены на защиту представителей традиционных конфессий и баланс интересов.

Новые нормы затрагивают интересы широкого круга жителей, отметил депутат Александр Шишлов. Ночные обряды проходят редко, но после принятия поправок храмы смогут нарушать тишину каждое воскресенье. Инициативу поддержали 40 депутатов, один воздержался, трое высказались против.

