В Петербурге школьник сам вызвал помощь, обнаружив дома мертвых родителей

В Санкт-Петербурге школьник обнаружил в квартире тела своих родителей без признаков жизни. По информации «РИА Новости» и «Фонтанки», мальчик самостоятельно набрал номер экстренной службы 112, передает РБК .

Ребенок временно находится у своей тети, сестры погибшего отца. Женщина выразила намерение оформить опекунство над мальчиком.

По предварительным данным, рядом с телами родителей был найден белый порошок. Вещество направлено на экспертизу для установления состава и возможной роли в смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Следственные органы продолжают работу по выяснению обстоятельств происшествия.

