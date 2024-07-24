В Петербурге священник получил срок за попытку похищения человека

Решением Василестровского районного суда Санкт-Петербурга к 3 годам и 8 месяцам колонии строгого режима был приговорен экс-настоятель храма святого Иерофея Василий Бойко, который пытался организовать похищение человека. О вынесенном приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Фигурант решился на преступление, так как был убежден в дом, что жертва хочет отстранить его от занимаемой должности, а еще опубликовать информацию о поведении аморального характера. Священнослужитель попросил знакомого найти человека, готового выполнить задание за 45 тысяч рублей. При этом, к потерпевшему должны были применить насилие, представляющее опасность для жизни и здоровья.

Когда участник схемы получил 25 тысяч рублей, то обратился к полицейским. Во время суда бывший настоятель храма признался в похищении, но отрицал разбой. После вынесения приговора под стражу мужчину взяли в зале суда.

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