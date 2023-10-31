В Петербурге трое школьников устроили стрельбу по пассажирам метро из газового пистолета

О произошедшем инциденте в петербургской подземке проинформировали в управлении СК РФ по Санкт-Петербургу. Там пояснили, что трое школьников устроили беспорядочную стрельбу из газового пистолета. В результате произошедшего ранение получил один из пассажиров.

В СК добавили, что все трое несовершеннолетних стрелков задержаны. По факту произошедшего проводится проверка.

«В СМИ получила распространение информация о том, что три школьника в метро Санкт-Петербурга выстрелили из газового пистолета в мужчину... Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится процессуальная проверка по статье 213 УК РФ (хулиганство)», - говорится в сообщении ведомства в соцсетях.

Также сообщается, что проверку взял на личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что готовивший подрыв здания ФСБ на Лубянке и расстрел силовиков террорист получил 12 лет колонии.