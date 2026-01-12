В Петербурге цветочный магазин заставили убрать гирлянду из бубликов из-за жалобы

В Санкт-Петербурге разгорелся необычный скандал вокруг новогоднего оформления, пишет «Ъ». Цветочный магазин, расположенный в Петроградском районе, получил обращение от местной администрации с требованием убрать с фасада часть декора — гирлянду из бубликов.

Поводом для такого требования стала жалоба, поступившая в правительство города. Автор обращения усмотрел в использовании хлебобулочных изделий в уличных украшениях кощунство по отношению к памяти о блокаде Ленинграда. По мнению местного жителя, подобная символика неуместна в городе, пережившем трагедию голода.

Сотрудники магазина объяснили, что такой декор имеет глубокие исторические корни и использовался еще в Древней Руси, где символизировал достаток и благополучие семьи.

Владельцы торговой точки категорически не согласны с выдвинутыми обвинениями и утверждают, что никоим образом не имели намерения осквернить память о подвиге и страданиях жителей блокадного города.

Несмотря на несогласие с претензиями, магазин был вынужден выполнить требование чиновников и демонтировать спорные элементы украшения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ректора частного вуза обвинили в легализации 501 мигранта.