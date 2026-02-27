В Петербурге утром 27 февраля скопились пробки

Утром 27 февраля Санкт-Петербург вновь столкнулся с транспортными проблемами. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Из-за последствий снегопада на нескольких ключевых магистралях образовались заторы. Особенно сложная ситуация сложилась на Московском шоссе, где задержались сразу пять автобусных маршрутов.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» предупредил пассажиров: автобусы № 179, 192, 196, 197 и 388 следуют с опозданием не менее 30 минут. Время в пути значительно увеличено, поэтому горожанам рекомендуют заранее планировать поездки на работу и учебу.

Пробки также скопились на Кольцевой автодороге в районе Шушар, возле Обухово и перед вантовым мостом. Стоят Октябрьская набережная и Народная улица, затруднено движение вокруг Красногвардейской площади и на Свердловской набережной. На севере города заторы наблюдаются на проспекте Энгельса, Коломяжском проспекте и набережной Черной речки, а на юге — на Пулковском шоссе.

Сервис «Яндекс.Пробки» прогнозирует, что утром в пятницу загруженность дорог достигнет 6 баллов. Напомним, минувшим вечером на фоне сильного снегопада дороги Петербурга сковали 9-балльные заторы. Снег продолжает вносить коррективы в жизнь города.

Ранее сообщалось, что в Пулково самолет, прибывший из Екатеринбурга, съехал с рулежной дорожки в снег.