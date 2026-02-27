В Пулково самолет, прибывший из Екатеринбурга, съехал с рулежной дорожки в снег

В аэропорту Пулково произошел инцидент с самолетом, прибывшим из Екатеринбурга. После приземления воздушное судно, выполнявшее рейс «Екатеринбург — Петербург», съехало с рулежной дорожки и оказалось глубоко в снегу, сообщил портал 78.ru. Причиной стал сильный гололед, образовавшийся на покрытии.

Чтобы вернуть аэробус на полосу, потребовалось около получаса. Все это время пассажиры находились в салоне самолета. По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал. Сотрудники аэропорта оперативно отреагировали на ситуацию и помогли вызволить воздушное судно из снежного плена. Ситуация остается под контролем, расследует инцидент Северо-Западная транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске ледяной дождь парализовал транспорт и заблокировал авиасообщение.