В Петербурге в первой половине дня пройдет небольшой снег

В понедельник, 16 февраля, погоду в Санкт-Петербурге продолжает определять холодный антициклон, раскинувшийся от Балтики до Коми, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в этот день в Ленинградской области и ее столице будет облачная погода с прояснениями и небольшой снег, который пройдет преимущественно в первой половине дня.

Столбики термометров в Петербурге покажут от минус 7 до минус 9 градусов, а в области ожидается от минус 7 до минус 12. Ветер будет юго-восточным, но к вечеру сменится на северо-западный, его скорость составит всего 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 760 мм ртутного столба.

Во вторник, 17 февраля, осадки прекратятся. Ночью температура опустится до минус 11 — минус 13 градусов, днем будет от минус 7 до минус 9.

