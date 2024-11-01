В Петербурге во время суда по делу о наркотиках девушка согласилась выйти замуж за экс-бойца ЧВК «Вагнер»

В Санкт-Петербурге девушка с необычным именем Забава согласилась выйти замуж за бывшего бойца ЧВК «Вагнер» Стаса прямо во время судебного заседания, связанного с делом о некротических веществах, сообщил телеграмм-канал «360».

В сентябре девушка со Стасом гуляла по Питеру. В какой-то момент молодой человек, увидев, как он предположил, бывшего парня Забавы, в приступе ревности решил его напугать. Спутник петербурженки достал муляж гранаты и пригрозил ее прохожему.

На место инцидента вскоре прибыли полицейские. Они быстро разобрались, что граната была фальшивой, и Стасу не привлекли к ответственности. Но у Забавы нашли 88 г наркотического вещества.

Во время заседания, когда Стас выступал в качестве свидетеля, он неожиданно сделал ей предложение. Забава, тронутая моментом, не смогла сдержать слез и согласилась.

Ранее сообщалось, что в Питере неизвестный с ножом ворвался в супермаркет и напал на покупателей. Мужчина был задержан полицейскими.