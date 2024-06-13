В Петербурге выставили на продажу крошечную квартиру площадью 8 квадратных метров

«Квартиру-коробку» со всеми удобствами предлагают купить в Санкт-Петербурге. Специалист в области недвижимости Анна Старикова в беседе с RuNews24.ru прокомментировала это предложение на рынке и назвала его плюсы.

Такие крошечные квартиры, подобно петербургской «восьмиметровке», во многих регионах РФ нельзя даже строить, не то что продавать. Однако в Санкт-Петербурге все же надеются найти покупателей на свою «коробку». Удивительным образом там разместились компактная кухня с холодильником, рабочая зона у окна и спальня, которую организовали уже буквально на антрисолях. Подниматься к кровати нужно по лесенке. Туалет и душ также имеются, с мощной вытяжкой и необходимыми системами.

Эксперты уверены, что на такое жилье найдется покупатель. Популярность студий, даже очень маленьких, все еще сохраняется на рынке. Дело не только в практичности, но и том, что эти варианты попадают в категорию эконом-класс.

Впрочем, в Москве в обозримом будущем откажутся от маленьких квартир. По новому распоряжению, будет запрещено строить жилье менее 28 квадратных метров, а это как раз самая распространенная площадь студий.

«И пусть это будет хоть комната в коммуналке или вот такая квартира-малышка всего восемь квадратных метров, но своя. И это может быть отличным стартом! Ведь квартиру также можно «вырастить», продавая и покупая бОльший метраж в зависимости от ваших потребностей. Ну а что касается размера: если взять, например, карту Парижа, найти самый центр города, то таких «малышек» мы найдем великое множество! Для больших городов, где стоимость квадратного метра очень высока, это вариант нормы», — говорит Анна Старикова.

Со специалистом разве что не согласились пользователи Сети, которые изучили предложение автора с предложением о покупке студии. Квартиру размером в 8 кв.м. назвали кладовкой и грузовым лифтом, нежели полноценным жильем.

Ранее сообщалось, что в Ногинске люди получили ключи от новых квартир.