Сотрудниками правоохранительных органов пойман диверсант, который хотел устроить поджог авиатехники на одном из предприятий военно-промышленного комплекса Петербурга, получив задание от представителей киевского режима. Об этом пишет РИА Новости и ссылается на свой источник в силовых структурах.

В преступлениях оказался замешан 20-летний житель Петербурга, который ранее трудился курьером в одной из торговых точек. Решив подзаработать, фигурант сам вышел на сотрудников украинских спецслужб и предложил за денежное поощрение совершать диверсии на объектах ВПК.

«В итоге ему дали задание поджечь авиатехнику, юноша же пытался привлечь двух местных жителей к исполнению этой диверсии», — сообщает РИА Новости.

В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дела по части 2 статьи 281 (диверсия) и статье 281.1 (склонение к диверсии).

Ранее помощник президента России Дмитрий Патрушев сообщил о том, что США и Великобритания могут выступить организаторами новых террористических актов, схожих с диверсией на «Северных потоках».