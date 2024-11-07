В Петербурге задержали бывшего начальника управления уголовного розыска

В среду, 6 ноября, в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности задержали бывшего начальника главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Колесникова поместили в изолятор временного содержания. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что экс-главу Сургута Филатова заключили под стражу за коммерческий подкуп. Род стражей экс-чиновник будет находиться два месяца.