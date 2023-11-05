В петербургской квартире нашли 14-летнюю школьницу с ножевым ранением живота

В Санкт-Петербурге с ножевым ранением в живот экстренно госпитализирована девочка-подросток, ставшая жертвой ссоры со своим бойфрендом, сообщает издание «Фонтанка».

По предварительной информации известно, что конфликт между подростками случился накануне вечером в квартире, что на Богатырском проспекте. Причем молодой человек сам вызвал на место медиков и сообщил о конфликте с 14-летней приятельницей.

«Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшую в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в реанимации. По словам парня, девочка случайно напоролась на кухонный нож, когда они ссорились», - сообщает издание.

Подробности происшествия и то, что действительно ли подросток сама так неудачно наткнулась на нож, теперь выясняет полиция.

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