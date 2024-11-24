В петербургском метро женщина родила прямо на платформе станции «Горьковская». Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Уточняется, что женщина ощутила схватки прямо в поезде метро в ходе поездки. Она вышла на платформу, после чего сотрудниками метрополитена была вызвана бригада скорой помощи. Однако у женщины схватки усилились. Роды были стремительными, и через несколько минут у нее родился ребенок.

Отмечается, что женщина и новорожденный были переданы медикам, они чувствуют себя хорошо.

По словам одной из дежурных по станции, сотрудники метрополитена были в шоке, однако старались поддержать роженицу.

Ранее сообщалось, что женщина в Карелии сбежала из больницы и родила мертвого ребенка в автобусе.