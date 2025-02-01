В петербургском ТРЦ начался погром после встречи JUICY STARS PARTY с блогерами

В торгово-развлекательном центре «Охта Молл» в Санкт-Петербурге произошло нарушение общественного порядка во время встречи поклонников блогеров JUICY STARS PARTY. По информации, опубликованной в Телеграм-канале «78 НОВОСТИ», причиной инцидента стала группа молодых людей в возрасте 14–16 лет, которые пришли на мероприятие с символикой «42». Они вели себя агрессивно, бросали мусор и выкрикивали лозунги.

Организаторы проекта были поражены поведением подростков. Они вызвали сотрудников полиции, чтобы те помогли успокоить собравшихся.

«Подростки пришли в торговый центр на JUICY STARS PARTY, чтобы встретиться с любимыми блогерами. Сначала все шло по плану, а затем на вечеринку для своих ворвалась толпа юнцов с символикой „42“ на лице», — приводится в публикации.

Подростки начали бросать яйца и мусор, а также громко кричать. В результате мероприятие завершилось раньше, чем планировалось. Были ли какие-то задержания — пока не известно.

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