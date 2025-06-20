В Петровске обнаружили подвал XIX века, связанный с «Ревизором»

В городе Петровске, находящемся в 100 км от Саратова, при проведении работ по облагораживанию территории строители случайно обнаружили вход в старинное подземелье. Согласно местной легенде, в этом месте могла располагаться та самая гостиница, где останавливался Хлестаков — персонаж комедии Гоголя «Ревизор». Об этом сообщил глава районной администрации Максим Калядии в интервью изданию «Телеграфъ».

Объект, скрытый под землей, был найден во время работ по реконструкции небольшого сквера на пересечении улиц Московской и Некрасова. Предположительно, это часть гостиничного комплекса XIX века, известного как «Номера Соршера». Сама постройка до наших дней не дошла, однако часть кирпичной кладки каким-то образом сохранилась.

По словам Калядина, найденный подвал — это остатки бывших номеров Соршера, гостиницы с трактиром, функционировавшей в XIX столетии. По преданию, именно в этом заведении останавливался знаменитый Хлестаков из произведения Николая Васильевича Гоголя «Ревизор».

Городские власти планируют превратить находку в объект искусства. Одна из предложенных идей заключается в том, чтобы на сохранившейся стене изобразить героев гоголевской пьесы.

Местные жители поддержали эту инициативу, а некоторые предложили создать трехмерную инсталляцию, изображающую сцену из спектакля с фигурами персонажей «Ревизора». Данное предложение активно обсуждается в социальных сетях.

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