В Питере курьер маркетплэйса угрожал таксисту топором

В одном из дворов Санкт-Петербурга курьер маркетплэйса, угрожая таксисту топором, повредил ему машину. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным полиции, инцидент произошел возле дома №41 на Вознесенском проспекте. В ведомство обратился сотрудник службы такси. Он рассказал, что ему угрожал курьер службы доставки, использовавший топор. В итоге оказалась повреждена машина таксиста марки «Киа».

Правоохранительные органы начали проверку из-за происшествия. Представители магазина, в котором работал напавший курьер, сообщили, что мужчину вычислили и отключили от службы доставки, он больше не сможет выполнять заказы.