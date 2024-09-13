В Питере мужчина умер после укуса недоброжелателя за палец

В конце августа 51-летний Алексей возвращался домой по Народной улице и рядом с детским садом заметил незнакомца, ведущего себя грубо. Алексей сделал ему замечание и показал неприличный жест. В ответ на это незнакомец напал на него и укусил за палец, оставив рану. Алексей надеялся, что все заживет само, но палец начал темнеть и опухать. Через 13 дней он обратился к врачу. Из поликлиники его экстренно направили в больницу на операцию, однако спасти Алексея не удалось, он умер в реанимации.

Предварительно установлено, что причиной смерти стала некротизирующая инфекция.

Ранее сообщалось, что японец заснял тысячу обнаженных женщин с помощью камня-шпиона.