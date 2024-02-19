В Питере охранник магазина отбил почки подростку из-за грязной обуви

Охранник одного из сетевого магазина в Санкт-Петербурге избил подростка из-за грязной обуви и матов. Об этом каналу «Mash на Мойке» рассказала мама пострадавшего мальчика.

Инцидент произошел в торгово-развлекательном центре «Континент», расположенном на Звездной улице. Подросток с другом зашел в магазин купить лимонад, но сразу же не понравился охраннику. Он сделал ребенку замечание из-за того, что тот якобы зашел в помещение в грязной обуви и матерился.

Представитель охраны решил вытолкнуть мальчиков из магазина, схватив их за капюшоны, но, по его словам, один из подростков начал сопротивляться и драться. Тогда мужчина разозлился и начал бить школьника руками и ногами. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Напарница охранника пыталась успокоить коллегу.

Мальчикам удалось сбежать. Вскоре после этого они обратились к представителям движения «Русская община Петрограда». Добровольцы пришли в магазин и нашли охранника, с которым общались на повышенных тонах. Сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия, задержали мужчину. На него родители пострадавшего ребенка написали заявление.

Мальчик был отправлен в травмпункт. У него не нашли переломов.

Ранее мы сообщали, что ночью в Санкт-Петербурге нашли голого мальчика, который не смог объяснить, что с ним произошло.