В Питере задержали блогершу, что подтерлась российским паспортом

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гражданку, которая намеренно испортила свой паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем аккаунте в социальных сетях.

По ее словам, нарушительницей стала девушка 22 лет, проживающая в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

На видео, которое ранее появилось в интернете, девушка-блогер совершает акт мочеиспускания на российский паспорт, после чего имитирует использование паспорта в качестве салфетки для интимных мест.

Ирина Волк охарактеризовала действия злоумышленницы в отношении государственной символики как безнравственные и оскорбительные. Она подчеркнула, что инцидент получил широкое освещение в Сети и вызвал негодование неравнодушных граждан.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении девушки по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, связанным с хулиганством и надругательством над государственным символом — гербом или флагом Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками.