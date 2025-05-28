В Питере задержали блогершу, что подтерлась российским паспортом
Помочившаяся на паспорт РФ девушка-блогер доставлена в отдел полиции
Фото: [Медиасток.рф]
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали гражданку, которая намеренно испортила свой паспорт гражданина Российской Федерации. Об этом инциденте рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем аккаунте в социальных сетях.
По ее словам, нарушительницей стала девушка 22 лет, проживающая в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
На видео, которое ранее появилось в интернете, девушка-блогер совершает акт мочеиспускания на российский паспорт, после чего имитирует использование паспорта в качестве салфетки для интимных мест.
Ирина Волк охарактеризовала действия злоумышленницы в отношении государственной символики как безнравственные и оскорбительные. Она подчеркнула, что инцидент получил широкое освещение в Сети и вызвал негодование неравнодушных граждан.
В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в отношении девушки по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, связанным с хулиганством и надругательством над государственным символом — гербом или флагом Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после осквернения Вечного огня в Чувашии пивом и семечками.