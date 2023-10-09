В плен к ХАМАС могли попасть восемь французов – депутат Хабиб

Французский депутат Мейер Хабиб, который представляет жителей, проживающих в других странах, сообщает о том, что не меньше восьми граждан Франции до сих пор не обнаружены.

Об этом пишет РИА Новости 9 октября. По словам Хабиба, граждане, которых пока не обнаружили, могли быть захвачены в плен ХАМАС.

Ранее Хабиб уже сообщал, что еще один гражданин мог попасть в плен, так как находился на том самом музыкальном фестивале в Израиле. Уже потом пришло официальное подтверждение этой информации – 26-летний мужчина находится в плену у террористов.