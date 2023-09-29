В подконтрольной ВСУ Константиновке прогремел сильный взрыв, зарево до небес

Российские военкоры в соцсетях сообщают с мест о сильном взрыве и последовавшем за ним пожаре в Константиновке в ДНР (город временно оккупирован Украиной).

По предварительным данным, перед этим в городе был прилет российских беспилотников. Ранее в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях были объявлена воздушная тревога.

«В Константиновке видно зарево. Судя по всему, прилет был туда, куда надо», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Донецке мирная жительница подорвалась на украинской мине «Лепесток».