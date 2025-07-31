В Подмосковье 31 июля ожидаются ливни и гроза с порывами ветра до 15 м/с

В Московской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщило Главное управление МЧС по региону в телеграм-канале.

По данным ведомства, с сохранением до 22:00 мск в четверг, 31 июля, в Подмосковье прогнозируются кратковременные дожди, местами ливни, сопровождающиеся грозами. Отмечается также, что при грозовых явлениях возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Особую осторожность следует соблюдать водителям на дорогах. В случае ухудшения видимости необходимо снизить скорость, увеличить дистанцию и включить ближний свет фар или противотуманные огни. Также стоит избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

Тем, кто окажется на улице во время непогоды, посоветовали держаться подальше от линий электропередачи, металлических сооружений и открытых водоемов. Нахождение под деревьями или рядом с шаткими постройками может быть небезопасным.

Ранее спасатели Московской области напомнили о правилах безопасности в жару.