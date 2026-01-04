В Подмосковье 4 января ожидается снег и мороз до –8 градусов

Фото: [ Зима наступила в Подмосковье. Грибы в сугробе/Медиасток.рф ]

В Подмосковье и Москве 4 января ожидается прохладная и облачная погода с периодическим небольшим снегом. Синоптики предупреждают, что ночами температура опустится до –8 градусов, а днем останется около нуля. Ветер будет слабый, юго-западного и южного направления, а атмосферное давление сохранится на уровне 739–743 мм рт. ст.

Днем температура воздуха в Московской области составит от –4 до +1 градуса, ночью похолодает до –8 градусов. В столице днем ожидается аналогичный диапазон температур.

Юго-западный и южный ветер будет дуть со скоростью 4 м/с днем и 3 м/с ночью. Атмосферное давление останется стабильным — 739–743 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что майские праздники в 2026 году продлятся шесть дней.