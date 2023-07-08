В Подмосковье 68 населенных пунктов остаются до сих пор без света из-за ночных ливней

Обрушившиеся минувшей ночью на Московскую область ливни привели к массовому блэкауту в 68 населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Там проинформировали, что в настоящее время ремонтники устраняют повреждения, нанесенные стихией линиям высоковольтных передач.

«Произошло отключение электроснабжения в 68 населенных пунктах в 3 городских округах. Ведутся работы по его восстановлению», — сообщили в подмосковных экстренных службах.

Там также добавили, что из-за прошедших ливней также были повреждены 16 автомобилей, балконы жилых домов, упали порядка 60 деревьев. По счастливой случайности обошлось без жертв среди населения.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за короткого замыкания горит здание спортивной школы.