В Подмосковье архитектурный абсурд спас дом от коммунальной катастрофы

Жильцы дома на улице Космонавтов в Дмитрове Московской области столкнулись с неожиданным последствием капитального ремонта: прямо в центре подъезда, в метре от входных дверей квартир, появилась ливневая труба. Возмущенные жители сравнивали новое инженерное решение с архитектурным абсурдом, однако, как выяснилось, эта мера спасла дом от реальной опасности. Это выяснило интернет-издание REGIONS.

В администрации Дмитровского округа пояснили, что предыдущая система водоотведения была настоящей «бомбой замедленного действия». Воронки располагались над квартирами верхнего этажа, перекрывая аварийный выход на крышу, а зимой трубы постоянно замерзали. Чтобы растопить лед, жители и коммунальщики вешали на конструкции самодельные обогреватели, грубо нарушая правила пожарной безопасности.

Новое расположение трубы стало единственным технически возможным и безопасным решением. Оно обеспечило свободный доступ на крышу, что критически важно при эвакуации во время пожара. Теперь коммунальные службы могут оперативно обслуживать систему без риска аварийных протечек и обледенения.

Хотя эстетика решения остается спорной, функциональность и безопасность жильцов оказались приоритетом для проектировщиков.

Ранее в Одинцово жители удивились новогодней елке, выброшенной в сентябре.