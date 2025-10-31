В Подмосковье автомобиль столкнулся с локомотивом, пытаясь проскочить через ж/д переезд

В Подмосковье произошло столкновение автомобиля с локомотивом, когда машина попыталась пересечь железнодорожный переезд. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Все произошло в Ленинском городском округе в пятницу, 31 октября. Автомобиль получил значительные повреждения, однако прокуратура не сообщила о пострадавших или погибших.

«Согласно предварительным данным, сегодня вечером в Ленинском городском округе Московской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом», – говорится в сообщении в телеграм-канале прокуратуры.

Сотрудники контролирующего органа проводят расследование для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что причиной массового ДТП в Туле стал сошедший с рельсов трамвай.