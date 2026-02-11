В Подмосковье автомошенники обманули страховщиков на 30 млн рублей

В Подмосковье задержали группу лиц, подозреваемых в крупном мошенничестве в сфере автострахования. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, действия аферистов нанесли ущерб страховым компаниям на сумму свыше 30 млн руб.

Следствие пришло к выводу, что злоумышленники использовали сложную схему обмана. Они привозили автомобили из-за рубежа и регистрировали их на подставных, или номинальных, собственников. После этого на машины приобретались полисы каско.

Следующим этапом были инсценированные ДТП. С поддельными документами, подтверждающими личность фиктивных владельцев автомобилей, мошенники обращались в страховые компании для возмещения средств.

В результате оперативных мероприятий задержаны восемь человек, организовавших преступную схему. Во время обысков у них изъяли мобильные телефоны, финансовые документы и деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в сфере страхования». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и круг причастных лиц.

